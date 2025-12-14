歌手の和田アキ子（７５）が１４日、ＴＢＳ系「アッコにおまかせ！」に出演。ランチ忘年会について私見を語った。番組では、忘年会について特集。ランチタイムに開催される忘年会「ランチ忘年会」が増加していると紹介した。昼食を共にし、午後２時・３時頃には解散するという新たな忘年会の形に和田は「えぇ、それは寂しいなぁ」とぽつり呟いた。また、「どうなんでしょう…。でもその一軒だけというのは嫌ですね」と続け