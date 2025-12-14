現地時間12月14日、香港・シャティン競馬場で行われた第8R・香港カップ（G1・3歳上・芝2000m・1着賞金2240万香港ドル＝約4億4000万円）でJ.マクドナルド騎乗、ロマンチックウォリアー（せん7・C.シャム）が快勝した。2着に日本馬のベラジオオペラ（牡5・栗東・上村洋行）、3着にキジサナ（牝5・F.グラファール）が入った。勝ちタイムは2:02.9（良）。日本馬、C.ルメール騎乗のローシャムパーク（牡6・美浦・田中博康）は5着敗