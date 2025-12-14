韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「ㄴㄷ」の意味は？「ㄴㄷ」という文字を見たことはありますか？ヒントは、「私だけじゃないよ」と言うときに続ける言葉を考えてみてください。いったい、「ㄴㄷ」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「君も」でした！「