来年2月22日の東京公演を最後に宝塚歌劇団を退団する雪組トップ娘役・夢白あや（ゆめしろ・あや）のサヨナラ公演「ボー・ブランメル/Prayer」が14日、兵庫・宝塚大劇場で千秋楽を迎え約9年親しんだ本拠地に別れを告げた。本公演終了後に行われた約15分のサヨナラショーは、トップスター朝美絢（あさみ・じゅん）とのデュエットで「仮面のロマネスク」の「あなたがいるから」でスタート。昨年の「ベルサイユのばら〜フェルゼン