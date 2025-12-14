8日に震度6強を観測した青森・八戸市では、地震後初めて国内最大級の朝市が開催されましたが、出店数はいつもの半分ほどとなりました。地震後初めての日曜日を迎え、八戸市の名物「館鼻岸壁朝市」が予定通り開催され、夜明け前から観光客が訪れました。来場者からは「（開催して）うれしかった。朝市あるのかなって思ってたので。地震があってもみんな来てくれているのはうれしいので、続けてほしいな」といった声が聞かれました。