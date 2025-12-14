年内退社を発表したフジテレビの藤本万梨乃アナウンサー（30）が14日、自身のインスタグラムを更新。年内で退社をアシスタントを担当した「さんまの向上委員会」を卒業を報告した。「昨日の放送をもって『さんまのお笑い向上委員会』を卒業しました。さんまさんと芸人の皆さんが作り出す『向上委員会ならでは』のお笑いにどんどん夢中になり、毎回の収録がとても楽しかったです！みてくださった皆様、ありがとうございました！」と