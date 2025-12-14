ひらがなの“共通ポイント”を見抜く直感クイズ！ 3つの言葉に共通して入るひらがな2文字を当ててみましょう。シンプルだけど、意外と頭を使う問題です。問題：□□おり ／ □□つき ／ む□□□に入るひらがな2文字は何でしょう？□□おり□□つきむ□□答えを見る↓↓↓↓↓正解：「かし」正解は「かし」でした。▼解説かしおり（菓子折り）かしつき（加湿器）むかし（昔）どの言葉にも「かし」が共通して入っています。日常でよ