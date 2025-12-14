人生設計において、最重視するものは何ですか。インターネットで実施されたアンケートでは、全体の50%が「経済的な安定」を挙げる一方、20代は「趣味やプライベートの充実」が21%に達し、50代以上の7%と大きな開きがありました。50代以上では「健康な心と体」が40%で、世代によって将来設計の価値観に違いが見られます。【写真】将来設計で最も重要なもの。まずはお金ですが…ディーエムソリューションズ株式会社が運営するメディ