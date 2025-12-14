カフェ＆バー「PRONTO（プロント）」は、2026年1月1日（木）〜2026年1月18日（日）の期間、初の「福袋2026」を、全国の店舗で発売する。【写真】オリジナル巾着がかわいい！BセットやCセットも■選べる全3種類を展開今回数量限定で発売される「福袋2026」は、人気イラストレーター＆アーティストのnorahi（ノラヒ）氏とコラボレーションしたオリジナルグッズが入った全3種類。Aセットは、「プロント」の「オリジナルマグカ