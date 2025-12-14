前市長の失職に伴う静岡県伊東市長選は12月14日、投開票が続いていて、投票率は同日午後5時現在、前回の選挙を上回るペースとなっています。 投票は市内24か所で行われていて、14日午前7時から有権者が一票を投じています。午後5時現在の投票率は期日前を含めて54・22%で、2025年5月に行われた前回選を10・61ポイント上回っています。投票は午後8時で締め切られ、即日開票され、午後11時頃には大勢が判明する見込みです。【