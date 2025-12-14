◇第77回阪神ジュベナイルフィリーズ（2025年12月14日阪神競馬場）重賞勝ち馬の不在で混戦ムードだったG1「阪神ジュベナイルF」が14日に阪神競馬場で行われ、イヌボウノウタゴエは10着だった。騎乗した酒井は「ゲート出てから寄られて狭くなったり…いろいろありました。その割に気持ちを切らずにレースではいい走りでリズム良く運べました。自己条件ならやれてもおかしくないと感じました」と語った。◆阪神ジュベナイ