今月8日の地震により、倒壊のおそれがある青森県八戸市のNTTの鉄塔は、補修工事に向けた作業が始まりましたが、周辺の住民からは早期の工事完了を求める声が上がっています。地震の影響で支柱の一部が破断したことなどで、倒壊するおそれがある八戸市のNTTビルの鉄塔。補修工事に向けて、きょうから足場となる資材の搬入が始まりました。NTT側は工事には最短でも3週間程度かかるとしています。NTT東日本宮崎大輔 青森支店長