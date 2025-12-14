急速に発達する2つの低気圧の影響で、北日本と北陸ではあすにかけて大荒れの天気となる見通しです。北海道では急速に発達しながら接近する低気圧の影響で、あすにかけて最大風速で28メートルの非常に強い風が吹く見通しです。また、あす午後6時までの24時間で降る雪の量は、オホーツク海側で80センチと予想されています。新千歳空港では、羽田を結ぶ路線などで合わせて129便が欠航しました。小松空港に向かう人「あす仕事に行けな