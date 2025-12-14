男子ゴルフの松山英樹（３３）が１４日、都内でジュニアレッスンイベントに参加し、全国から集まった１７人を熱血指導した。「今日会った子たちはみんな真剣で言うことはない。逆に刺激をもらった。来年、再来年とプロテストを受ける子も多いと言っていた。そういう子が活躍してくれたらうれしい」と笑顔を見せた。「世界を夢見る次世代を応援したい」という松山の思いに所属先のＬＥＸＵＳが賛同し実現した「ＰｌａｙＧｏｌ