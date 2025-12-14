大相撲の冬巡業が１４日、大阪・東大阪市で行われた。幕内・義ノ富士（伊勢ケ浜）は関取衆同士の申し合い稽古で、関脇・王鵬、幕内・藤ノ川らと胸を合わせ、番数も最多と精力的に調整。巡業初参加だった今年の夏巡業は首痛の影響などもあり、十分な稽古が積めなかったが、今巡業は毎日相撲を取ることを意識しているという。「夏に比べれば慣れて、しっかり寝られている。疲れも大丈夫」と力強かった。東前頭５枚目で臨んだ九州