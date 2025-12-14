任期満了に伴う富士市長選挙が14日告示され、これまでに新人4人が立候補の届け出を済ませました。富士市長選挙に立候補をしたのは、いずれも無所属の新人で届け出順に、元富士市議一条義浩さん55歳元中学校教諭金指祐樹さん48歳元富士市議市川真未さん37歳元富士市議小沢映子さん67歳の4人です。富士市は、少子化や人口減少が課題となっていて、今回の選挙では賑わいを取り戻すためのまちづくりや産業振興