巨人OBで元メジャーリーガーの高橋尚成氏（50）が14日放送の日本テレビ「THEマントルトーク〜愛を語る灼熱トークSHOW〜」（後2・00）に出演。ドジャース・大谷翔平投手（31）の影響によるメジャーリーグベンチの変化について語った。大谷を愛する芸能人と観客80人が、今年の大谷を熱く深く語り尽くすバラエティー番組。大谷の礼儀正しさが話題となると、高橋氏は「ゴミ拾うとか、大谷選手当たり前じゃないですか」と切り出した