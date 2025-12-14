俳優の井浦新（51）が14日、自身のインスタグラムを更新。“ドラクエ感”あふれる写真を公開した。木に囲まれた場所での自撮りショットを公開。バンダナを巻いたカジュアルな装いを披露し、「ドラクエ感」とつづった。3日前の投稿では台湾で登山する動画を公開していた。フォロワーからは「凛々しい顔」「勇者新さん！」「冒険してる感ありまくりのお写真」「カッコ良きです」「BGMが流れてきそう」「楽しい冒険の思い出で