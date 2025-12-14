自民党の鈴木俊一幹事長は14日、盛岡市での会合で、衆院議員定数削減法案に関し「成立に向けたスケジュールが見えれば、臨時国会の延長も選択肢の一つだ」と語った。ただ法案は衆院政治改革特別委員会で審議入りしておらず成立が見通せない状況だ。審議入りに向けて野党をけん制する狙いがあるとみられる。定数削減を含む日本維新の会との連立政権合意について「12項目の約束を誠実に実行したい。実現できるよう努力を重ね、両