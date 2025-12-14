俳優・吉永小百合（８０）が１４日、都内で行われた写真集「吉永小百合」（世界文化社）刊行記念サイン本お渡し会を開催。最新作の主演映画「てっぺんの向こうにあなたがいる」の撮影中、骨折しながらも撮影に臨んだことを告白した。写真集お渡し会には約６倍の倍率の中で選ばれた６０人が会場に来場。着物姿で登場した吉永は一人一人に写真集を手渡した。質問コーナーも開催し、落ち込むことが多いというファンから、小百合さ