14日夜から15日にかけて北日本と北陸では暴風や暴風雪に警戒が必要です。急速に発達中の低気圧の影響で各地で風が強まりはじめていて、北海道・えりも岬では最大瞬間風速31.1メートルを観測しました。予想最大瞬間風速は北海道で40メートル、東北や北陸で35メートル、また、北海道では14日夜から雪がピークになり、予想される降雪量は多いところで80cmと警報級の大雪や暴風雪に警戒が必要です。地震があった青森県でも15日にかけて