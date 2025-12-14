俳優の川口竜也さんが、自身のインスタグラムで9回目の抗がん剤治療を受けていることを報告しました。川口さんは治療中の様子を「相棒の哺乳瓶」と写った写真と共に投稿し、現在の体調について明かしています。 【写真を見る】【 がん闘病 】 川口竜也さん「９回目の抗がん剤治療!!」今年8月、大腸がんから転移した肝臓がんを公表川口さんは、「９回目の抗がん剤治療!!明後日まではこの相棒の哺乳瓶？と一緒です」と書