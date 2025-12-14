パリSGは12日、同日が漢字の日ということで今シーズンのチームを表す漢字を発表した。公式SNS上で発表された漢字は「結」。パリSGは「チームの結束力や一体感を象徴する文字です」と意味を伝えている。思わぬ一文字の発表にSNS上では「元カノの名前やないかい」などの反応が挙がっていた。パリSGは今年5月、昨シーズンのUEFAチャンピオンズリーグで初優勝を果たしていた。