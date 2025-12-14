14日（日）、令和7年度皇后杯 JVA全日本バレーボール選手権大会のファイナルラウンド準々決勝が行われた。 準々決勝第1試合目となった大阪マーヴェラスとクインシーズ刈谷の対戦では、大阪MVがストレート勝ち。第3セットでは25-11と大差をつけての勝利となった。 第2試合は埼玉上尾メディックス vs デンソーエアリービーズのカード。SVリーグではこれまで2戦