フジテレビ「ボクらの時代」が１４日、放送され、１７日に最終回を迎える同局系ドラマ「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」に出演する菅田将暉、神木隆之介と脚本・三谷幸喜氏が語りあった。この日は３人のトークの後編。神木が「ＳＮＳで（作品の）感想、見たりする？」と質問。菅田が「たまーに見るよ」と返すと、三谷氏は「見ますね、エゴサーチはしないけど、作品については気になるんで」と明かした。