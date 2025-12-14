岐阜県白川村の白川郷＝14日午後岐阜・富山両県にまたがる「白川郷・五箇山の合掌造り集落」が世界文化遺産の登録から30年を迎えたことを記念し、岐阜県白川村で14日、式典が開かれた。成原茂村長はあいさつで「30周年は（世界遺産を）次世代へとつなぐ新たな出発点」と継承への決意を語った。1995年に世界遺産へ登録。観光客でにぎわう一方、混雑や集落に向かう車の渋滞といった課題に直面している。シンポジウムで白川郷荻