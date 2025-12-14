男子ゴルフの松山英樹（３３＝ＬＥＸＵＳ）が１４日、都内のゴルフ練習場でジュニア向けのレッスン会を行った。今回は中学、高校年代の競技ゴルフを行っている選手を対象とし、この日は参加した男女１７人にマンツーマンでアドバイスを送った。松山は「皆さんが真剣にやっているのが伝わってきたし、僕ももっと話せるように（より的確なアドバイスを）伝えられるように頑張っていきたい」と振り返った。このような会を主催する