ＦＡ市場の目玉の移籍先が次々と決まり、ポスティングシステムでのメジャー移籍を目指す巨人・岡本和真内野手（２９）の交渉もいよいよ大詰めを迎えつつある。そんな中、米メディア「ＬＷＯＳ」は１３日（日本時間１４日）、岡本をメッツの救世主に指名した。メッツは今オフのＦＡ市場で守護神エドウィン・ディアス投手をドジャース、ピート・アロンソ内野手をオリオールズに流出。人気者のブランドン・ニモ外野手はレンジャー