巨人の泉圭輔投手と森田駿哉投手が１４日、ジャイアンツタウンスタジアムでトークショーを行った。泉は来季先発挑戦を表明しており、同級生の森田とも先発ローテを争うことになる。トークショーではオフの取り組みなどを明かした上で、泉は「来シーズン、２人で先発ローテーションを担えるように頑張ります」と決意表明。今季３勝を挙げ、来季はさらなる飛躍が期待される森田は「僕がズミ（泉）よりも１勝でも多くするので、僕