ＴＢＳの佐々木舞音アナウンサーが、“制服姿”を披露しファンから歓喜の声が寄せられている。佐々木アナは１４日、自身のインスタグラムを更新し「＃サンジャポいつも楽しいロケです」と書き出し、「何年ぶりの制服でしょうか…」と、白シャツに青緑色のネクタイ、ブラウンのカーディガンを合わせた“制服姿”で「ギャルピース」などのポーズを決める様子や、黒ぶちメガネをかけてガウンを羽織った姿などを披露。「＃なんち