本田圭佑らライバルの「ガチ」守備に「本当に怖かった」元日本代表FW柿谷曜一朗氏は12月14日、ヨドコウ桜スタジアムで行われた自身の引退試合「THE LEGEND DERBY YOICHIRO KAKITANI ーLAST MAGICー」に出場し、2ゴール1アシストを記録して現役生活に別れを告げた。この試合は柿谷氏の要望で真剣勝負の“ガチンコ大阪ダービー”として実施。セレッソ大阪のレジェンドが集った「OSAKA PINK」は前半開始早々に2失点し、試合後に「本