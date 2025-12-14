過去最多9人が立候補した伊東市長選挙は14日から投票が行われています。きのう（13日）までの期日前投票が増加した影響で、投票率はことし5月の前回選をおよそ10ポイント上回っています。伊東市長選挙は、ともに無所属の前職1人と元職1人をはじめ、無所属の新人6人、諸派の新人1人のあわせて9人が立候補し、伊東市政始まって以来最多の立候補者による選挙戦が繰り広げられました。投票は14日午前7時から行われていて、午後4時現在