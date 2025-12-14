山形県鶴岡市の国道112号で14日、軽乗用車がスリップして対向車線にはみ出し、中型トラックと正面衝突しました。この事故で、軽乗用車を運転していた鶴岡市の26歳の男性が死亡しました。14日午前7時55分ごろ、鶴岡市田麦俣の国道112号・月山第一トンネルの鶴岡側出入口付近で、西川町方面に向かっていた軽乗用車がスリップして対向車線にはみ出し、中型トラックと正面衝突しました。この事故で、軽乗用車を運転していた鶴岡市城北