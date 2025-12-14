【新華社蘭州12月14日】中国甘粛省武威市民勤県の紅崖山ダムではこのところ、冬鳥の飛来が続いている。鳥の群れは水中で餌を探し、氷上で羽を休め、時には空高く舞い上がり、人の暮らしと穏やかに調和している。紅崖山ダムは渡り鳥の移動ルート「中央アジアフライウェイ」「東アジア・オーストラリア地域フライウェイ」における重要な中継地・越冬地となっている。ダム区域で越冬する水鳥は毎年100種以上、4万羽を超える。（記