沖縄県南城市で、セクハラ問題で前市長が失職したことに伴う市長選挙が告示され、新人2人が立候補しました。前市長は立候補しませんでした。南城市長選挙は14日告示され、いずれも無所属の新人で元県議の大城憲幸氏と座波一氏の2人が立候補を届け出ました。今回の市長選は市が設置した第三者委員会によって、複数の市職員に対するキスなどのセクハラ行為を認定され、市議会で二度にわたって不信任決議が可決された古謝景春・前市長