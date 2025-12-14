俳優の横浜流星が主演を務める、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（毎週日曜後8：00NHK総合ほか）の最終回「蔦重栄華乃夢噺」（14日）の放送を前に、ふじ役・飯島直子のクランクアップコメントが到着した。【写真多数】豪華キャスト陣が続々クランクアップ！放送100年を迎える2025年は、日本のメディア産業、ポップカルチャーの礎を築き、ときに“お上”に目をつけられても“面白さ”を追求し続けた人物“蔦重”