俳優・黒川想矢（１６）が１４日、都内で行われた「黒川想矢１ｓｔカレンダー」（ハゴロモ刊）のお渡し会イベントに出席した。今年は、興行収入１７０億円を超える映画「国宝」で吉沢亮演じる主人公・立花喜久雄の少年期を演じた。空前の大ヒットを飛ばした映画に出演し「ものすごい作品に出演させていただいたんだなと日々、実感しています。たくさんの方に歌舞伎を知ってもらえるのは年代に関係なく、見ていただけたので、も