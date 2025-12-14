『暁星（あけぼし）』（湊かなえ 著）双葉社読み始めるとすぐ、数年前に日本を震撼させた大事件が頭に浮かぶ。同時に当代きっての作家は現代の大事件をもモチーフにするのかという驚きも湧く。202×年、N県の高校文化祭の式典。文部科学大臣が観衆の前で刺殺される。犯人の男（主人公）は大臣も関係するある宗教の家庭の二世。大臣は大物作家でもあるが、男は宗教と文学の両面に悩まされて生きてきた。逮捕後、男は手