【ブリュッセル＝上杉洋司】欧州連合（ＥＵ）加盟国の閣僚で作る「ＥＵ理事会」は１２日、域内で凍結されているロシア中央銀行の資産について、凍結解除を無期限で禁止することで合意した。ＥＵは露凍結資産をウクライナ融資に活用する支援策を議論しており、合意に向けた環境整備の一環とみられる。ＥＵ理事会は決定理由について、露凍結資産がロシアのウクライナ侵略に使われれば、ＥＵ経済に深刻な影響が出るためだとしてい