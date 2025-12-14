【スティームボートスプリングズ（米コロラド州）共同】スノーボードのワールドカップで13日のビッグエア最終戦を制した男子の荻原大翔（TOKIOインカラミ）と2位の木村葵来（ムラサキスポーツ）や、女子の村瀬心椛（TOKIOインカラミ）深田茉莉（ヤマゼン）がミラノ・コルティナ冬季五輪代表を確実にした。