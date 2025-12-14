北海道で1915年に発生した「三毛別ヒグマ事件」は、日本史上最悪の獣害事件として記録されている。死者7名（胎児1名を含む）、重傷者3名という甚大な被害をもたらしたこの惨劇は、凶暴化したヒグマの無差別攻撃により引き起こされた。当時の様子を、書籍『アーバン熊の脅威』(宝島社)のダイジェスト版よりお届けする。【⋯ほんとうに閲覧注意⋯】怖いのはヒグマだけじゃない⋯チンパンジーに襲われて「顔のほとん