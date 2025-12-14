将棋の藤井聡太竜王・名人（王位、棋聖、棋王、王将、23）が12月14日、準公式戦の「SUNTORY将棋オールスター東西対抗戦2025 決勝戦」に西軍代表として出場。東軍の中村太地八段（37）を破り、年内最後の公開対局を白星で締めた。【中継】藤井六冠は豊島九段とのペア将棋に登場！（生中継中）本棋戦は、『将棋ファンの皆様に喜んで頂く棋戦』をコンセプトに2021年に創設された。藤井竜王・名人、中村八段はファン投票で東西トッ