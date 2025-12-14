天皇皇后両陛下の長女・愛子さまは千葉大学看護学部の記念式典に出席されました。14日午後1時半ごろ、愛子さまは千葉大学に到着し、出迎えた関係者に「おめでとうございます」と声をかけられました。千葉大学は国立大学唯一の看護学部があり、2025年で創立50周年を迎え、これまでに約4千人の看護人材を輩出しています。日本赤十字社に勤務する愛子さまは、大学関係者の努力に敬意を表した上で、「私は、幼少の頃より折に触れて、看