群馬の混雑エリアが改善へ？東武鉄道は2025年12月12日に発表したダイヤ改正で、東武伊勢崎線の館林〜伊勢崎駅間の列車を1本増発すると発表しました。【画像】朝に1本増える！ そして2両編成車両はどうなる？ これが、ダイヤ改正後です現状ダイヤでは、太田〜伊勢崎駅間において、通勤・通学により朝の一部列車に混雑が集中しているとのことで、その混雑の緩和を目的とした増発になります。混雑緩和のため、太田駅行きの下り