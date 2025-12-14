日本付近の低気圧はあす15日には、千島近海に移動し、北日本中心の冬型の気圧配置となる見込みです。そのため、あすは北日本と北陸では日本海側を中心に雪や雨が降り、荒れた天気となるでしょう。引き続き暴風や暴風雪、高波に警戒してください。夕方ごろになると次第に冬型の気圧配置は弱まり、天気も回復傾向となりそうです。西日本日本海側は雲が広がりやすく、雨や雪の降る所があるでしょう。その他の地域は概ね晴れそうです。