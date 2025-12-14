モデルの梨花（52）が14日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。モデルの滝沢眞規子（47）とのコラボ動画を公開し、読者モデルとモデルについて、過去に怖い話を聞いたことをぶっちゃけた。読者モデル出身の滝沢に対し、梨花は「新しかったよね。先に（子供）を産んで、なんなら3人産んでから、スカウトされてるんだよね」と回想し、「みんな希望持っちゃう、街歩いてる時」と続けた。滝沢は「誰にもチャンスある」とし、「