バイク事故で入院中の元不登校YouTuber・ゆたぼんが12月11日にXを更新。1円の見舞金がとある名義人から振り込まれたと報告し、物議を醸している。【写真】「イケメンになってる！」二重整形を報告したゆたぼんの最新姿「お見舞い金」募集で物議ゆたぼんは、12月8日に自身のYouTubeチャンネルへ『【ご報告】人身事故にあいました』と題した動画をアップ。12月6日の朝、ボクシングクラブからバイクで帰宅していたところ、対向車