牡羊座・女性の運勢 何らかのふんぎりがつきそうな時期が来ています。現在の牡羊座、やる気や物ごとに対する前向きさは強くあるものの、それに心身が微妙についてこない。そんな状態が続いていました。いきなり何もかもクリア！とはいかないでしょうが、「それはそれで受け入れた」「じゃあどうすればいいのか？がわかってきた」。そんなところかもしれません。また人と会う機会でいい刺激をもらい、「早く本格的に頑張りたいなあ