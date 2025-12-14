獅子座・女性の運勢 獅子座自身は強いやる気と物ごとに対する前向きさがあるものの、心身の状態や家族関係などがたびたびブレーキとなり、「思うほどには動けない」が続いた最近でした。が、今週は「用心していてもしょうがない、もうやろう！」に気持ちが傾きそう。最初は抵抗があるかもしれませんが、いざ望むように動き出すと状況は一気に活性化し、そこにある不調や停滞感もよいほうに向かいだすのでは。いまは多少気軽