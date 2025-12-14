天秤座・女性の運勢 今週は社会面や健康に関してなどで強い影響を受ける展開がありそう。自分では「まあこれはしょうがない」と感じてきたことをあっさり打開する何かを見る、聞くとか。「そういうやり方もあるのか」と驚く場合もあるし、誰かから指摘される可能性もあります。それなりのショックはありえますが、それによって今後の天秤座は自分の行動を広く見直すきっかけを得るので、結果的には大きくプラスです。これ以外でも